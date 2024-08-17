ورفعت الدعوى شركة بالموتشينو، الجمعة، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية.

تأتي هذه الدعوى بعد أن رفض قاض اتحادي في سياتل في يوليو 2023 دعوى سابقة مماثلة لأسباب إجرائية، وهي ثاني دعوى ترفضها محكمة.

ولم يكن لدى ستاربكس، التي تتخذ من سياتل مقرا، أي تعليق فوري.

وقالت بالموتشينو إنها بدأت في تطوير مرطبات الشفاه بنكهة القهوة في عام 2016 وعرضتها في اجتماع عقد في أكتوبر 2018 في مكتب ستاربكس في نيويورك حيث قدمت نماذج أولية ومعلومات سرية أخرى.

وأضافت أن ستاربكس "سرقت" فكرتها التي طورتها بشكل كامل لمرطبات الشفاه من خلال إطلاقها مجموعة من المنتجات بنكهة القهوة في أبريل 2019.

ودفع ذلك شركة بالموتشينو إلى رفع دعوى قضائية سابقة ضد ستاربكس في لوس أنجلوس في أكتوبر 2019.