ووفقا للبيانات، فقد ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما إلى 17.1 بالمئة في يوليو، مقارنة مع 13.2 بالمئة في يونيو.

وأرجع المكتب هذا الارتفاع إلى موسم التخرج الذي شهد انضمام 11.8 مليون خريج لسوق الوظائف هذا العام، بارتفاع 2 بالمئة عن عام 2023.

وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق هذا الأسبوع وصول معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5.2 بالمئة في يوليو، بعدما بلغ 5.0 بالمئة في يونيو.