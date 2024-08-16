ومن المتوقع استكمال صفقة الاستحواذ، بحلول الربع الثالث من عام 2024، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وبحسب البيان فإن مؤسسو الشركة سيحتفظون بحصة الأقلية. كما سيتم تغيير العلامة التجارية لشركة "سفينة لخدمات الشحن" ، لتعمل تحت مسمى "نواتوم للخدمات البحرية – مصر"، وسيتم دمج أعمالها في الوقت المناسب ضمن محفظة أعمال شركة نواتوم للخدمات البحرية.

وتمثل صفقة استحواذ "نواتوم للخدمات البحرية"، التابعة لشركة نواتوم، على "سفينة لخدمات الشحن" محطة بارزة في رحلة نموها الاستراتيجي، حيث تستفيد من خبرات وإمكانات "سفينة لخدمات الشحن"، وتعمل على تعزيز حصتها وسمعتها في سوق الخدمات البحرية المصرية.

ويعد الاستحواذ على "سفينة لخدمات الشحن" خطوة استراتيجية لشركة نواتوم للخدمات البحرية، في إطار استمرار توسع نطاق أعمالها على امتداد البحر المتوسط، والذي شمل مؤخرا إطلاق مكاتبها في تركيا، إلى جانب نموها في منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل سوقا رئيسا ترتكز عليه الاستراتيجية العالمية للشركة.

وتأتي الصفقة في ظل التواجد والحضور الواسعين لمجموعة موانئ أبوظبي في مصر، والذي تعزز مؤخرا بتوقيع اتفاقيات امتياز لإدارة وتشغيل محطات للسفن السياحية وسفن الدحرجة في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ والسخنة.

ونجحت شركة "سفينة لخدمات الشحن" في ترسيخ مكانتها كلاعب رئيس في القطاع البحري المصري، مع تقديمها مجموعة متكاملة من خدمات وكالة الشحن والخدمات البحرية واللوجستية، لشركات الشحن التي تعمل في قطاعات المعادن والفِلزّات والأسمدة.

وتستفيد "سفينة لخدمات الشحن" من الشبكة الدولية المترامية لشركة نواتوم، في توسيع شبكة متعامليها وجذب أعمال جديدة في قطاعات أعمال متعددة، ما سيمكنها من تعزيز حضورها على الصعيد المحلي.

وتعد "سفينة لخدمات الشحن" وكالة شحن بحري عريقة، وتعمل في ست مواقع استراتيجية، انطلاقا من مقرها الرئيس في العاصمة المصرية القاهرة، ما يمكنها من تقديم خدمات الوكالة لما يصل إلى 15 ميناء مصريا، وخدمات وكالات الخطوط الملاحية المنتظمة وغير المنتظمة، بالإضافة إلى خدمات النقل عبر قناة السويس.

وتمتلك "سفينة لخدمات الشحن" حصة سوقية كبيرة في الموانئ المصرية المطلة على كل من البحرين المتوسط والأحمر، بما في ذلك موانئ السخنة، والأدبية، ودمياط، وبورسعيد والإسكندرية.

وقال تيري جيدلو، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم للخدمات البحرية، نواتوم – القطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: "يأتي انضمام "شركة سفينة لخدمات الشحن" إلى أسرة "شركة نواتوم للخدمات اللوجستية"، تماشياً مع رؤيتنا لمواصلة النمو، حيث نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسة، وتنويع عروضنا وخدماتنا في كل من مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يوفر قدرا أكبر من المرونة والفرص لتلبية متطلبات متعاملينا".

وأضاف :"نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المحلية الواسعة التي تتمتع بها "شركة سفينة لخدمات الشحن" على مدار أربعة عقود، لتطوير عملياتنا بشكل أكبر، وتعزيز علاقاتنا مع متعاملينا، لنواصل معا دفع عجلة النمو المستدام".