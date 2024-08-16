وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر القياسي أفضل أداء أسبوعي منذ السادس من مايو.

وصعدت جميع البورصات الأوروبية تقريبا.

لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني تراجع 0.2 بالمئة بعد ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 0.5 بالمئة في يوليو تموز، بما يتماشى مع التوقعات.

وقفز سهم باير سبعة بالمئة بعد فوزها بنزاع قانوني يستهدف تقليل مسئوليتها في اتهامات بأن مبيد الأعشاب راوند أب الذي تنتجه يسبب السرطان.

وارتفع سهم ستيلانتيس 2.6 بالمئة رغم رفع مساهمين في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات الأوروبية الأميركية، متهمين الشركة بالاحتيال عليهم من خلال إخفاء ارتفاع المخزونات ونقاط ضعف أخرى.

وصعد سهم يو.بي.إس 1.1 بالمئة بعد أن قال البنك السويسري إنه سيصفي صندوق عقارات بقيمة ملياري دولار استحوذ عليه عندما اشترى كريدي سويس.