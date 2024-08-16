تحديث الأسعار

استقر الذهب تقريبا في المعاملات الفورية عند 2455.50 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش، لكنه ارتفع بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2493.00 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى شركة كيه.سي.إم تريد "لا تزال توقعات ارتفاع أسعار الذهب قائمة في ظل الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة العالمية. ولا يزال المعدن النفيس بصدد تحقيق صعود محتمل إلى 2500 دولار".

وأضاف "لكن في غياب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، قد يتطلب الأمر تراجع الدولار وعوائد السندات حتى يصل الذهب إلى مستوى 2500 دولار".

وقضت البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع على المخاوف بشأن ركود محتمل، لكن المتداولين على ثقة بأن الاحتياطي الاتحادي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص تكلفة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي حول السياسة النقدية لشهر يوليو الأربعاء المقبل، وسيتحدث باول عن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة الجمعة المقبل في ندوة جاكسون هول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 28.19 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.2بالمئة إلى 954.25 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوعين أمس الخميس. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 941.78 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.