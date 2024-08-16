وصعد نيكي 3.6 بالمئة إلى 38062.67 نقطة عند الإغلاق ليحقق ثاني أكبر مكسب يومي له هذا العام، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو ثلاثة بالمئة إلى 2678.60 نقطة.

وسجل المؤشر أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل 2020، إذ ارتفع بأكثر من ثمانية بالمئة مدعوما بتهدئة المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأميركي وتوقف الارتفاع السريع للين وانتعاش النمو الاقتصادي في اليابان.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع أمس الخميس بعد زيادة مبيعات التجزئة الأميركية واحدا بالمئة في يوليو عقب انخفاض معدل بلغ 0.2 بالمئة في يونيو.

وكان الارتفاع واسع النطاق مع صعود 219 من أصل 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي مقابل تراجع خمسة أسهم، كما زادت أسهم العديد من الشركات الكبيرة.

وقفز سهم فاست ريتيلينج 6.2 بالمئة، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 4.8 بالمئة، وارتفع سهم نظيرتها أدفانتست 6.8 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، تراجع الين مقابل الدولار الليلة الماضية مما يدعم الأسهم المرتبطة بالتصدير مثل سهم تويوتا موتور لصناعة السيارات الذي ارتفع اثنين بالمئة.

وانخفض نيكي بأكثر من 12 بالمئة في الخامس من أغسطس في أكبر هبوط يومي له منذ ما يعرف بـ "الاثنين الأسود" وسط عاصفة من المخاوف شملت القلق من حدوث ركود في الولايات المتحدة بعد تقرير ضعيف عن الوظائف.

غير أن المؤشر تمكن منذ ذلك الحين من تعويض خسائره لكنه لا يزال بعيدا عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 42426.77 نقطة والذي سجله في منتصف يوليو.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة فوجيكورا لصناعة المكونات الكهربائية بأكثر من 11 بالمئة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية.