وذكرت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار سبعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 235 ألف طلب في هذا الأسبوع.

وكان ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3 بالمئة في يوليو قد أثار مخاوف من تباطؤ كبير في سوق العمل وقاد الأسواق المالية إلى توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وجاء الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعا بوفرة العمالة نتيجة الهجرة، دون أن يقابلها مستويات متناسبة من التوظيف.