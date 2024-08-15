وحققت الشركة، الناقل الرسمي لإسرائيل، صافي ربح في الربع الثاني بلغ 147 مليون دولار ارتفاعا من 59 مليون دولار قبل عام أي قبل الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.

وارتفعت الإيرادات 33 بالمئة إلى 839 مليون دولار، في حين زاد عامل حمولة الركاب إلى 92 بالمئة من 87 بالمئة، حتى مع توسيعها للطاقة الاستيعابية ثمانية بالمئة.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت شركة العال عن صفقة مع شركة بوينغ لشراء ما يصل إلى 31 طائرة من طراز 737 ماكس بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار.