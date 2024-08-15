وقالت "أمانات" في بيان، إن الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك قد ارتفعت بنسبة واحد بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 154 مليون درهم (42 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2024 مدفوعةً بزيادة قدرها 18 بالمئة في قطاع التعليم، وتأثر ذلك جزئيا بالانخفاض في قطاع الرعاية الصحية نتيجة مكاسب لمرة واحدة تم تحقيقها في العام السابق، والضغط القصير الأجل على الإيرادات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباستثناء المكاسب المحققة لمرة واحدة في العام السابق، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 8 بالمئة.

وأوضحت الشركة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، أن صافي الربح قبل الضريبة والزكاة قد ارتفعت بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 101 مليون درهم (27.5 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2024، أي بنسبة 13 بالمئة باستثناء المكاسب المحققة لمرة واحدة في العام السابق.

وبلغت الأرصدة النقدية 480 مليون درهم (حوالي 132 مليون دولار) مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة في نهاية النصف الأول من عام 2024.

كما وافق مجلس إدارة أمانات على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 75 مليون درهم (20.4 مليون دولار) ، أو ما يعادل 0.3 فلس للسهم الواحد، مما يعكس التزام أمانات بتعزيز القيمة لإستثمارات مساهميها