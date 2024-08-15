وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن شركات التكرير عالجت 59.06 مليون طن من النفط الخام في يوليو، أي ما يعادل 13.91 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022.

وتأتي قراءة يوليو بانخفاض عن 14.19 مليون برميل يوميا في يونيو و14.87 مليون برميل يوميا في يوليو 2023.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج في الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ 419.15 مليون طن، أو 14.37 مليون برميل يوميا، بانخفاض 1.2 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

واستمر ضعف الطلب على البنزين على الرغم من انتعاش السفر خلال العطلات المدرسية الصيفية التي تشمل يوليو وأغسطس، إذ يفضل المستهلكون السفر إلى الخارج أو التنقل عبر السكك الحديدية عالية السرعة للرحلات الطويلة بدلا من القيادة.

كما استمر تنامي انتشار السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم، مما أسهم في تقليل استخدام البنزين.

فقد كان نصف العدد الإجمالي للسيارات التي بيعت في الصين في يوليو إما كهربائية تماما أو بمحركات هجينة.