وقالت الشركة في بيان، إنها أحرزت تقدماً في أدائها المالي للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى التعافي الطفيف في قيمة صندوق جولديلوكس الاستثماري عقب عمليات التخارج الجزئية أو الكاملة من بعض المراكز الاستثمارية في وقت سابق من العام.

وارتفعت إيرادات التمويل بنسبة 52.7 بالمئة على أساس سنوي مع انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 34.3 بالمئة، وتحسنت إيرادات التمويل بنسبة 26.1 بالمئة عن الربع السابق مع انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 2.4 بالمئة.

كما حققت إشراق أرباحاً بقيمة 3.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، مما يُعد تحسناً كبيراً مقارنة بالخسارة البالغة 306.1 مليون درهم المسجلة في الربع الأول من عام 2024.

علاوةً على ذلك، انخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 8 بالمئة منذ نهاية عام 2023 إلى 150.8 مليون درهم، وواصلت الشركة تخفيض ديونها في الميزانية العمومية، وانخفضت المطلوبات بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالربع الأول 2024، وقد أثمرت عمليات التخارج الاستراتيجية في صندوق جولديلوكس في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير، حيث نجح الصندوق في خفض التزاماته بنحو 400 مليون درهم من حوالي 510 مليون درهم إلى ما يقارب 110 مليون درهم في نهاية الربع الثاني من عام 2024.

وعلق فهد عبد القادر القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة إشراق، قائلاً: "تؤكد نتائج الربع الثاني على الجهود الدؤوبة التي بذلناها لتنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية المحدثة، و بفضل النهج الحكيم والقرارات المدروسة التي اتخذها فريقنا المتمرس، تمكنا من تعزيز محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أداء مالي أفضل، ونحن متفائلون باستمرار هذا الزخم الإيجابي في النصف الثاني من العام،. ويسعدنا أن نرى استراتيجيتنا الجديدة تساهم في تعزيز مكانة إشراق التنافسية وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، كما نتطلع إلى توفير المزيد من التحديثات حول أبرز مستجدات الاستراتيجية في الوقت المناسب".

من جانبه، علق محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة إشراق، قائلاً: "يشهد أداؤنا المالي والتشغيلي في الربع الثاني على نجاح جهودنا في تحسين محفظة صندوق جولديلوكس، حيث يُعد الانخفاض الكبير في التزامات الصندوق، والذي بلغ حوالي 400 مليون درهم في النصف الأول من العام، مؤشراً قوياً على التقدم الذي أحرزناه، وقد حددنا العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وأحرزنا بالفعل تقدماً ملموساً في بعضها، وينصب تركيزنا الآن على تحقيق المزيد من التحسينات في الأداء المالي والتشغيلي ومضاعفة جهودنا لتسريع وتيرة النمو".