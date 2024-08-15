ارتفع إنتاج المصانع في الصين 5.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، لكن القراءة تأتي دون 5.3 بالمئة سجلت في يونيو، مما يعكس تراجع الطلب المحلي، وهو ما قد يدفع إلى تبني المزيد من إجراءات الدعم من خلال السياسة لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المستقر في البلاد.