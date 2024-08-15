ارتفع إنتاج المصانع في الصين 5.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، لكن القراءة تأتي دون 5.3 بالمئة سجلت في يونيو، مما يعكس تراجع الطلب المحلي، وهو ما قد يدفع إلى تبني المزيد من إجراءات الدعم من خلال السياسة لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المستقر في البلاد.
كما جاءت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الخميس دون التوقعات بزيادة 5.2 بالمئة في استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 42 محللا.
لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، زادت 2.7 بالمئة في يوليو، في تحسن عن زيادة اثنين بالمئة في يونيو.
وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 2.6 بالمئة.