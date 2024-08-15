وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الخميس، أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت بنسبة 18.6 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بالتراجع بنسبة 19 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.

وانخفضت عمليات البدء في مشاريع البناء الجديدة المقاسة حسب المساحة بنسبة 23.2 بالمئة على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 23.7 بالمئة في النصف الأول من العام.

وتراجعت الأموال التي جمعتها شركات التطوير العقاري الصينية بنسبة 21.3 بالمئة عن العام السابق بعد انخفاض بنسبة 22.6 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.

وقد كثفت السلطات الصينية جهودها لدعم قطاع العقارات المتعثر، بما في ذلك خفض تكاليف الشراء وخفض أسعار الرهن العقاري. ومع ذلك، كانت هذه الإجراءات حتى الآن غير كافية لتحقيق انتعاش حقيقي.