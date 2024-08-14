وقالت إن مخزونات الخام صعدت 1.36 مليون برميل إلى 430.7 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لوكالة رويترز بانخفاض قدره 2.2 مليون.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.7 مليون برميل.

وصعد استهلاك الخام في مصافي التكرير 65 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي واحدا بالمئة خلال الأسبوع إلى 91.5 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين هبطت 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 222.2 مليون، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.7 مليون برميل في الأسبوع إلى 126.1 مليون مقابل توقعات بهبوط قدره 0.52 مليون.