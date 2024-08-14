وكابد الطلب العالمي على النفط لبلوغ التقديرات في النصف الأول من العام الجاري بسبب استهلاك أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين للخام.

ويشكل وقود الطائرات نحو سبعة بالمئة من الطلب العالمي على النفط، وكان من المتوقع أن يكون أحد ركائز النمو هذا العام مع استمرار انتعاش حركة السفر بعد الجائحة.

ووفقا لبيانات غولدمان ساكس بلغ متوسط ​​الطلب العالمي على وقود الطائرات حتى يوليو تموز نحو 7.49 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسيحتاج الطلب إلى الارتفاع على نحو أسرع في الأشهر المقبلة لتلبية توقعات النمو التي قدرها البنك عند 600 ألف برميل يوميا للعام الجاري.

وعبرت شركات طيران كبيرة وشركات سفر في الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية عن مخاوف من تباطؤ إنفاق المستهلكين مع انكماش حجم الدخل المتاح، والذي من المرجح أن يؤثر سلبا على السفر الترفيهي.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع توقعاتها للطلب على النفط خلال العام الجاري لأول مرة منذ إصدارها في يوليو 2023، في حين خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لعام 2025. وعزت المؤسستان أسباب الخفض إلى نمو اقتصادي أضعف من المتوقع في الصين وغيرها من الاقتصادات.