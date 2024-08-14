وأضافت أن الإطار "دليل شامل لربط التمويلات المستقبلية للشركة باستراتيجيتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فيما يخص توفير خدمات نقل صديقة للبيئة، ومبان خضراء، والحد من التلوث والسيطرة عليه".

وقال بيان الاتحاد للقطارات، الذي لم يخض في تفاصيل عن الاستثمارات المحتملة، إن الإطار يوفر إرشادات حول "مبادئ القروض والسندات الخضراء بما يتماشى مع معايير الاستدامة الدولية، واستخدام العائدات لتحديد معايير واضحة لتمويل المشاريع المستدامة، واختيار وتقييم المشاريع... وإدارة العائدات وتقديم التقارير لضمان الشفافية".

وقال الرئيس التنفيذي المالي علي طبال "كما سيوفر إطار عمل التمويل المستدام الخاص بنا خارطة طريق واضحة لدمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قرارات الاستثمار والتمويل بما يمكن الشركة من تحقيق فوائد مستدامة طويلة الأمد، لتتمكن بذلك من التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة بشأن تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050".

واستضافت الإمارات العام الماضي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي.

وتمتد شبكة الاتحاد للقطارات مسافة 900 كيلومتر عبر دولة الإمارات وتربط المراكز الصناعية والتجارية بمحطات مثل الغويفات على الحدود مع السعودية، والموانئ الكبرى مثل الفجيرة، القريب من عُمان.