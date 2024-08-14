والشركة المعروفة أيضاً باسمها الرسمي "هون هاي بريسيجن إنداستري"، هي أكبر مورّد للإلكترونيات في العالم وتتولى تجميع الأجهزة لعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى، بينها أجهزة "آيفون".

ووصل صافي أرباحها بين أبريل ويونيو إلى 35.05 مليار دولار تايواني (نحو 1.8 مليار دولار)، مقارنة بـ33 مليار دولار تايواني خلال الفترة نفسها من العام الفائت، بحسب بيان لـ"فوكسكون".

وشهدت الشركة زيادة في إيراداتها بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، لتصل إلى 1.55 تريليون دولار تايواني (47.84 مليار دولار)، في حين أظهرت الوثائق الصادرة عن "فوكسكون" قبل مؤتمر عبر الهاتف متمحور على النتائج، أن إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي ارتفعت بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

وقال الناطق باسم الشركة جيمس وو، خلال مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأرباح ان "أداء خوادم الذكاء الاصطناعي كان أقوى من المتوقع وأدى إلى تحقيق نمو في الإيرادات التي أتت أعلى من المتوقع".

وتأتي هذه النتائج بعد ثلاثة أرباع متتالية سُجلت خلالها زيادة في الأرباح.

وتستفيد الشركة التايوانية من الطلب المتزايد على الادوات المتقدمة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذي ارتفع الطلب عليه بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مدفوعاً بنجاح "تشات جي بي تي" وبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى.

وفي أكتوبر، أعلنت شركة "فوكسكون" والشركة الأميركية الرائدة في المعالجات "إنفيديا" عن رغبتهما في توحيد جهودهما لإنشاء "مصانع ذكاء اصطناعي"، وهي مراكز ذات قدرة عالية جداً تهدف إلى تعزيز ازدهار هذه التكنولوجيا.