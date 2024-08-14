هذا الرقم الذي يستند إلى بيانات ما قبل البيع من عام 2015 حتى النصف الأول من هذا العام، يعد أكبر من إجمالي مخزون الإسكان في ألمانيا في عام 2021.

وبحسب التقرير فإن هذا التوجه يمثل تهديداً مباشراً لإيرادات المطورين العقاريين، حيث يمكن أن يبدأ الأفراد في تجنب عمليات البيع المسبق للمشاريع الجديدة، ويشترون بدلاً من ذلك المساكن المكتملة أو المستعملة.

وبحسب التقرير الذي أعدته المحللتان في "بلومبرغ إنتليجنس"، فإن عملية استكمال المنازل كانت أقل بمقدار 8.4 مليار متر مربع (90 مليار قدم مربع) من المبيعات التي تمت بين عام 2000 والنصف الأول من هذا العام، وهو ما يمثل حوالي بالمئة من الإجمالي التراكمي. وارتفع معدل عدم الاكتمال من متوسط 17 بالمئة من المبيعات السنوية قبل عام 2015 إلى 47 بالمئة في الفترة من 2015 إلى 2023.

وتشهد الصين تحولاً جوهرياً في تفضيلات المشترين، حيث تجاوزت مبيعات المنازل القائمة للمنازل الجديدة من حيث المساحة للمرة الأولى على الإطلاق في العام الماضي. وشكلت المنازل المكتملة 27 بالمئة من المبيعات الجديدة في النصف الأول، مقارنة بنسبة 10 بالمئة لعام 2021 بأكمله.