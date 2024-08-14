وبحسب بيان من بنك إنجلترا، فإن ورقة بقيمة 50 جنيها إسترلينيا بيعت في المزاد مقابل 26 ألف جنيه، وهو رقم قياسي، فيما بيعت ورقة بقيمة 10 جنيهات تحمل الرقم التسلسلي "HB01 00002" مقابل 17 ألف جنيه.

وذكر البيان أنه أقيمت أربعة مزادات خلال الصيف لأوراق نقدية بقيمة 5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا، وسيتم تقديم عائدات هذه المزادات إلى مجموعة من المؤسسات الخيرية.

وبدأت بريطانيا في يونيو الماضي تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز بعد مرور نحو عامين على توليه العرش خلفا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وانخفض استخدام النقد بشكل حاد في بريطانيا في السنوات القليلة الماضية، إذ يفضل المستهلكون بطاقات الخصم وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى.

ووفقا لاتحاد التجزئة البريطاني، شكل النقد أكثر من نصف المعاملات في المتاجر في 2014، لكنه انخفض إلى 15 بالمئة بحلول عام 2021 ،لأسباب منها قيود كوفيد-19، قبل أن يرتفع إلى 19 بالمئة في 2022.