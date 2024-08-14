ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن البنك المركزي قوله، إن قيمة حصة إعادة الإقراض ستزيد بمقدار 100 مليار يوان (حوالي 13.99 مليار دولار) للشركات المؤهلة في تشونغتشينغ وفوجيان وقوانغدونغ وقوانغشي وخنان وهيلونغجيانغ وهونان وجيلين وجيانغشي ولياونينغ وشنشي وسيتشوان.

ويعد برنامج إعادة الإقراض، برنامج إقراض من البنك المركزي للمؤسسات المالية بسعر فائدة معين، وهو أداة سياسة نقدية يمكن للبنك المركزي استخدامها لتعديل القاعدة النقدية، من أجل تحقيق أهداف العرض الائتماني.

وأكد البنك المركزي أنه يتعين على المؤسسات المالية تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الموافقة لضمان تلبية احتياجات التمويل للشركات المتضررة، ويجب أن تساعدها في استئناف الإنتاج.