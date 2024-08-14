وقال "طاقة" الإماراتية، في بيان صحفي، إن إيرادات المجموعة بلغت 27.2 مليار درهم (7.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لمساهمة شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، في زيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي.

وحققت المجموعة أرباحا معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 10.9 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 4 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، بحسب ما أظهرت بيانات النتائج المالية.

كما بلغ الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 91 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة "المرفأ 2"، ومحطة "الشويهات 4"، إضافة إلى التقدم المُحرَز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع.

وبلغ صافي الربح العائد إلى حاملي أسهم الشركة 2.331 مليار درهم (634.70 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 1.982 مليار درهم قبل عام.

وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إن الشركة حققت نتائج مالية قوية ومتسقة، مدعومة بترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قبل وكالة "فيتش"، ما يؤكد مرونة هيكل رأسمالها القوي، لافتاً إلى أن تركيز "طاقة" يظل ثابتاً على تنفيذ المشاريع وتحقيق الإنجازات، ويتجسد ذلك بعملية الدمج المقبلة لشركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، ما سيعزز مكانة طاقة كشركة مرافق رائدة متكاملة عمودياً تمتلك خبرات موسّعة في مجال معالجة المياه.

من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إن الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة جاء مدفوعاً بالنمو المستدام في أعمالها ضمن قطاع النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن الشركة واصلت خلال هذه الفترة تركيزها على تنفيذ مشاريع استراتيجية رئيسية.