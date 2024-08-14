وتجاوزت الأرباح الصافية العائدة لحاملي الأسهم توقعات المحللين بكثير، الذين قدروا الربح بحوالي 528 مليون دولار.

واستحوذ يو بي إس على منافسه القديم العام الماضي في عملية إنقاذ خططت لها السلطات السويسرية عندما انهار كريدي سويس بعد سلسلة من النكسات والفضائح المالية.

وأعلن البنك عن إجمالي إيرادات المجموعة بقيمة 11.9 مليار دولار، وهو رقم أعلى من توقعات المحللين البالغة 11.6 مليار دولار.

وقال سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي لـ "UBS" في بيان "تعكس نتائج النصف الأول من العام التقدم الكبير الذي أحرزناه منذ إتمام عملية الاستحواذ إذ نفي بجميع التزاماتنا تجاه المساهمين".

وأضاف "نحن في وضع جيد لنبلغ أهدافنا المالية ومستويات الربحية التي كنا نحققها قبل أن يُطلب منا التدخل لإنقاذ كريدي سويس".

وقال يو بي إس أيضًا إنه حقق 900 مليون دولار من وفورات التكلفة الإجمالية الإضافية، ليصل إلى حوالي 45 بالمئة من مستهدفاته السنوية التراكمية لخفض التكلفة الإجمالية.

وأضاف أن البنك خفض الأصول غير الأساسية والمرجحة بالمخاطر بنسبة 42 بالمئة منذ الربع الثاني من العام الماضي، بما في ذلك انخفاض قدره 8 مليارات دولار على أساس ربع سنوي.