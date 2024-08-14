وكان اقتصاديون استطلعت رويترز قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة.

عندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25 بالمئة في بداية هذا الشهر، قال إن قراءات التضخم البالغة 2 بالمئة في مايو ويونيو ربما تمثل أدنى مستوى للتضخم.

وتوقع البنك المركزي في بريطانيا أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.4 بالمئة في يوليو وأن يصل إلى حوالي 2.75 بالمئة بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في عام 2023، قبل أن يعود إلى 2 بالمئة في النصف الأول من عام 2026.

يذكر أن التضخم البريطاني كان قد بلغ أعلى مستوى له منذ 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والأغذية بعد أزمة أوكرانيا بالإضافة إلى نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.