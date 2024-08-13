وبحلول الساعة 1323 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 98 سنتا أي 1.2 بالمئة إلى 81.32 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 بالمئة منخفضا 93 سنتا إلى 79.13 دولار.

وارتفع خام برنت أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين ليغلق عند 82.30 دولار للبرميل بعد أن سجل أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 76.30 دولار الأسبوع السابق.

وسلط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف أوبك+ الأوسع في زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء أيضا على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير لكنها قلصت تقديراتها لعام 2025، مستندة إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني على النمو الاقتصادي.

وفي غضون ذلك، يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط مع تأهب الولايات المتحدة لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في المنطقة هذا الأسبوع، حسبما قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس الاثنين.

وقال محللون إن أي هجوم قد يؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام العالمية وارتفاع الأسعار. كما قد يدفع الهجوم الولايات المتحدة إلى فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية مما قد يؤثر على إمدادات تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.

وتترقب الأسواق أيضا تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء والذي سيعطي قراءة حاسمة عن التضخم.