وأوضح المصدر بشركة الواحة للنفط أن "خط النقل بين الحقل والميناء يعمل حاليا بطاقة مخفضة للحيلولة دون اشتعال أي حريق. ومن المتوقع أن يعود إلى طاقته الطبيعية مساء اليوم بعد الانتهاء من أعمال الصيانة".

وأضاف أن الحادثة لم تؤثر على إنتاج أو صادرات الحقل الذي تتجاوز طاقته 100 ألف برميل يوميا.

وقال المهندس بميناء السدرة إن الحريق اندلع في أثناء قيام فريق صيانة بإصلاح تسريب على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب الميناء.

وأضاف "معدل تراجع الإنتاج ليس كبيرا"، فيما قال مهندس آخر بالميناء إن الحريق تمت السيطرة عليه دون وقوع أضرار جسيمة.