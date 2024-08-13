وارتفعت إيرادات الشركة في الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو إلى نحو 1.1 مليار درهم، بزيادة سنوية 5.6 بالمئة، مستفيدة من النمو الكبير في عدد الرحلات المولدة للإيرادات، بالتزامن مع انتعاش حركة الأنشطة التجارية والسياحية في دبي.

وقالت سالك إن عدد الرحلات المولدة للإيرادات في النصف الأول سجل حوالي 238.5 مليون رحلة بزيادة قدرها 4.9% على أساس سنوي، كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي تشكل 87.1 بالمئة بالمئة من إجمالي الإيرادات، بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 953.8 مليون درهم.

وبحسب البيان، فقد وافق مجلس إدارة الشركة على منح توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 544.8 مليون درهم، أي ما يعادل 7.263 فلس للسهم، مستحقة الدفع في 5 سبتمبر 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة "سالك"، مطر الطاير: "ركزنا منذ بداية العام الجاري على توسيع أعمالنا الأساسية في تحصيل رسوم التعرفة مع تنويع مصادر إيراداتنا من خلال مبادرات استراتيجية جديدة، وتأكيد التزامنا بالتنويع والنمو من خلال إضافة بوابتي تعرفة جديدتين في دبي، المقرر دخولهما الخدمة بحلول نهاية شهر نوفمبر 2024، بالإضافة الى شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات والتي انطلقت في يوليو الماضي".