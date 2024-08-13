وهبط مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 19.2 نقطة من 41.8 نقطة في يوليو. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم بأن يسجل 32 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد "النظرة المستقبلية للاقتصاد الألماني تنهار".

وذكر فامباخ أن التوقعات الاقتصادية لا تزال متأثرة بمستوى عال من الضبابية بسبب غموض السياسة النقدية وبيانات الأعمال الأميركية التي جاءت مخيبة للتوقعات وتنامي المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجع أيضا مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا إلى -77.3 نقطة من -68.9 نقطة في الشهر السابق.