وتمثل هذه أحدث صفقة في سلسلة صفقات بين الصين والمملكة بشأن الطاقة المتجددة.

وسيقوم مشروع مشترك بين كونسورتيوم يضم هندسة الطاقة الصينية وشركاء سعوديين هم صندوق الاستثمارات العامة وشركة أكوا باور وشركة أرامكو للطاقة ببناء محطة للطاقة الكهروضوئية بقدرة اثنين غيغاوات.

ووفقا للإفصاح، من المتوقع أن يستغرق البناء 31 شهرا.

واتفقت شركة تي.سي.إل تشونغ هوان الصينية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الشهر الماضي مع جهات سعودية تشمل صندوق الاستثمارات العامة على مشروع بقيمة 2.08 مليار دولار لتصنيع بلورات ورقائق السيليكون.

ووقعت شركة جينكو سولار اتفاقية منفصلة للاستثمار في مصنع للخلايا والألواح الشمسية بقدرة 10 جيجاوات في السعودية وبتكلفة 985 مليون دولار.