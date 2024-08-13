وانخفضت الإيرادات بنسبة 7 بالمئة في النصف الأول إلى 8.3 مليار ريال، في ظل الضغوط المتعلقة بتراجع الطلب والصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد.

وقالت الشركة التي تتبعها عدة شركات تعمل في قطاعات البتروكيماويات والحديد والصلب والأسمدة، إن متوسط أسعار منتجاتها انخفض في النصف الأول بنسبة 5 بالمئة، كما انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 2 بالمئة، وهو ما أرجعته الشركة إلى "ضعف الطلب الناجم عن استمرار التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، واختناقات الإمداد في ظل الإضطرابات الإقليمية، والوقت اللازم لوصول الشحنات في بعض القطاعات".

وفي المقابل انخفضت تكاليف التشغيل في الشركة بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول مع انخفاض تكاليف المواد الأولية المتعلقة بالأسعار وحركة المخزون المواتية.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.31 ريال للسهم الواحد.