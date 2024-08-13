وقالت وكالة الطاقة الدولية إن انتهاء انتعاش الاقتصاد الصيني بعد كوفيد-19 يحد من الطلب العالمي على النفط، لكن الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة التي تستهلك ثلث البنزين العالمي، تعوض هذا النقص.

أضافت الوكالة أن موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون الأقوى منذ الجائحة، وأن تخفيضات الإنتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) تعمل على تشديد السوق الفعلية.

وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها النفطي الشهري: "في الوقت الحالي، يكافح العرض لمواكبة ذروة الطلب الصيفي، مما يدفع السوق إلى العجز".

وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير الشهري: