من جانبه، قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "إن إدراج أدنوك للحفر في مؤشرات MSCI، سيعزز جهود الشركة التوسعية وسيسهم في تنويع قاعدة مستثمريها، كما أنه سيدعم إبراز نموذج أعمالنا وملف ايراداتنا بشكل أكثر وضوحاً في الأسواق العالمية".

وتابع قائلا: "حققنا هذا الإنجاز بفضل التزامنا الراسخ بتحقيق التميز ورفع الكفاءة في جميع عملياتنا وتعزيز معايير السلامة والنمو المستدام والتركيز على المستثمرين، كما كان لدعم مساهمينا المستمر دوراً فعًالا في تحقيق هذا الإنجاز".

وفي مايو 2024، أكملت أدنوك بنجاح طرح مؤسسي لـ 880 مليون سهم في أدنوك للحفر مقابل 935 مليون دولار (3.4 مليار درهم إماراتي). ويمثل عدد الأسهم المطروحة 5.5 بالمئة من إجمالي رأس المال الصادر والأسهم القائمة لشركة أدنوك للحفر، وقد نجح الطرح في رفع نسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 16.5 بالمئة مما سمح للشركة بتلبية جميع متطلبات إدراج مؤشر MSCI اللازمة.

ويوفر الإدراج في مؤشرات MSCI إمكانية انتشار أكبر للشركة ويسلط الضوء عليها بين المستثمرين العالميين ويزيد من مصداقية أسهم الشركة في الأسواق المالية.

من المتوقع أن يعزز إدراج أسهم أدنوك للحفر السيولة، بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة والإقبال المحتمل من المستثمرين المؤسسيين النشطين الذين يتتبعون مؤشرات MSCI.

كما يستحوذ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (MSCI EM) على تمثيل الشركات الكبيرة والمتوسطة في 24 دولة من الأسواق الناشئة. وتم تصميم مؤشر MSCI الإمارات العربية المتحدة (MSCI UAE) لقياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الإمارات.