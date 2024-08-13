وانخفضت العقود الآجلة لقمح الشتاء الأحمر اللين الأكثر تداولا في بورصة شيكاغو تسليم سبتمبر خمسة سنتات وثلاثة أرباع سنت إلى 5.36 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل.

وتراجعت العقود الآجلة لقمح الشتاء الأحمر الصلد في كانساس سيتي تسليم سبتمبر خمسة سنتات وثلاثة أرباع سنت إلى 5.48 دولار وربع سنت للبوشل، بينما ارتفع القمح الربيعي في بورصة مينيابوليس للحبوب تسليم الشهر ذاته سنتين ونصف سنت إلى 5.92 دولار وربع سنت للبوشل.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحدد وزارة الزراعة الأميركية نسبة القمح الربيعي في الولايات المتحدة الذي تتراوح جودته من جيد إلى ممتاز عند 74 بالمئة.

وتوقع المحللون المشاركون في الاستطلاع أن تظهر بيانات وزارة الزراعة حصاد 17 بالمئة من محصول القمح الربيعي و93 بالمئة من محصول القمح الشتوي.

وقال تجار إن نحو 15 موردا قدموا عروضا في أكبر مناقصة مصرية على الإطلاق، وكان القمح الأوكراني هو الأرخص قبل احتساب الشحن.