وأوضحت البيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت أن الأرباح الصافية لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 32.656 مليون دينار، مقابل 31.743 مليون دينار قبل عام، بزيادة 2.9 بالمئة.

وشركة المباني هي المسؤولة عن تطوير مول "أفينيو" وهو أكبر مجمع تجاري في دولة الكويت.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية يعود إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 66.10 مليون دينار، مقابل 61.85 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023.

كما يعود إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 77 بالمئة لتصل إلى 4.80 مليون دينار، مقابل 2.71 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق 2023.