وقالت أوبك في تقريرها الشهري، الصادر الإثنين، إنها تتوقع حاليا أن ينمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بنحو 2.11 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 135 ألف برميل يوميا عن توقعات المنظمة في الشهر الماضي.

وذكرت أوبك أنه رغم خفض التوقعات، فإن معدل الطلب العالمي على النفط في 2024 يظل أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 1.4 مليون برميل يوميا الذي شوهد قبل جائحة كوفيد.

وفيما يتعلق بالعام المقبل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 65 ألف برميل يوميا في 2025 ليصل إلى نحو 1.78 مليون برميل يوميا.