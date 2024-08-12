وجاء في بيان للشركة نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الإثنين، أنه من المقرر بدء الرحلة خلال الربع الثالث أو الربع الرابع من عام 2025، وسيكون موقع الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية (كازاخستان).

وأوضحت أن مدة الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون قرابة 3 ساعات، وأن الإقامة المخطط لها في المحطة هو 10 أيام، بينما إجمالي وقت التحضير للرحلة سيكون 10 أشهر، وفترة التحضير النشط للرحلة من 4 إلى 5 أشهر.

وأضافت شركة "جلافكوسموس"، أن مركبة الفضاء "سويوز إم إس" ستحمل رائد فضاء محترف وسائحين، وستشمل الرحلة فحصا طبيا، وتطوير برنامج الطيران والتدريب الشخصي، وسيحصل أولئك الذين يستعدون للمهمة على جلسات في مركز تدريب رواد الفضاء الواقع في منطقة موسكو.