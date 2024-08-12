وبحسب البيان فإن الشركة التي تعتبر أحد أكبر الاستثمارات الهندية العاملة في مصر بحجم استثمار 1.5 مليار دولار، تدرس إنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الإيثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار، إلى جانب التوسع في طاقة مصانع الشركة بمدينة بورسعيد لمصنعي إنتاج VCM وPVC بقيمة 150 مليون دولار لتبلغ الاستثمارات الكلية المخططة 300 مليون دولار.

وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر، الفريق كامل الوزير، مع وفد شركة تى سى آي سانمار برئاسة بى اس جايارامان رئيس مجلس إدارة الشركة، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات المستقبلية للشركة خلال المرحلة المقبلة.

وتعتبر شركة تي سي آي سانمار للكيماويات، أكبر منتجي مادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر.

وبحسب البيان فإن الشركة تصدر 70 بالمئة من إنتاجها وتوجه 30 بالمئة من الإنتاج للسوق المحلي.

وذكر رئيس الشركة في البيان أنها على استعداد لتوجيه إنتاجها للسوق المصري بنسبة 100 بالمئة وذلك لترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.