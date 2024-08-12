وقالت باركن في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن إجمالي الإيرادات قد ارتفع بمقدار 12 بالمئة، في الربع الثاني ليصل إلى 205.5 مليون درهم (56 مليون دولار). كما ارتفع صافي الربح خلال نفس الفترة بمقدار 7 بالمئة ليصل إلى 95 مليون درهم (حوالي 26 مليون دولار)، على الرغم من تطبيق نسبة 9 بالمئة من ضريبة الشركات ابتداء من يناير.

وتعد باركن أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، حيث أعلنت عن إضافة ما يقارب 2900 موقف عام بنسبة زيادة 2 بالمئة خلال الربع الثاني.

وعن الأداء النصف سنوي (الستة شهور الأولى من العام الجاري)، أوضحت الشركة أن الإيرادات قد صعدت بنسبة 10بالمئة إلى 421 مليون درهم، مقارنة مع 383 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2023.

كما ارتفع صافي الربح في النصف الأول من 2023 بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 198.8 مليون درهم.

من جانبه، قال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، "حققنا في الربع الثاني نموا قويا، مدفوعا بزيادة أحجام المعاملات في قطاعات مواقف المركبات العامة، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، كما ساهم ارتفاع الطلب على البطاقات الموسمية، وتحسين معدلات استخدام المواقف، وتعزيز أساليب الرقابة في تحقيق هذا النمو، كما حققنا نموا في الإيرادات بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي".

وأضاف: "في ضوء الأداء القوي المحقق على الصعيدين المالي والتشغيلي، تخطط باركن لتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام، على أن يتم دفعها بحلول نهاية أكتوبر".