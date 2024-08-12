وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن رئيس مجلس إدارتها اجتمع مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري "وتم الاتفاق على توسعة مناطق الامتياز الممنوحة لشركة شمال سيناء للبترول وتحويل منطقة البحث المضافة إلى عقد تنمية".

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الشركة في تحقيق الكشف الخاص بحفر أول بئر استكشافية بمنطقة كيه.إس.إي-2 حيث بدأ الإنتاج في يونيو، متوقعا أن تبدأ البئر الثانية بمنطقة آتون-1 بالإنتاج في شهر سبتمبر.

وذكر أن استثمارات الشركة في الاستكشاف والتنمية بحقل شمال سيناء البحري بلغت 247 مليون دولار منذ 2017 وحتى تاريخه، وتم إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالي 212 مليار قدم مكعب.