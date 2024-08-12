وقالت وسائل إعلام رسمية نقلا عن شركة "سيتشوان تينغدين ساينس اند تكنولوجي إنوفيشن"، المطورة للمسيرة، إن الطائرة ذات المحركين انطلقت بحمولة يبلغ وزنها طنين أمس الأحد في رحلة مدتها نحو 20 دقيقة في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وتختبر شركات تصنيع الطائرات المسيرة المدنية في الصين حمولات أكبر مع سعي الحكومة إلى بناء ما يعرف باقتصاد الطيران منخفض الارتفاع، إذ تتوقع سلطات تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة القطاع نحو 279 مليار دولار بحلول 2030 ليصل إلى 4 أمثال القيمة التي كان عليها في 2023.

وتستخدم الصين بالفعل الطائرات المسيرة في تنفيذ عمليات تسليم تجارية.

وتقول مصادر في القطاع إن عمليات الشحن بطائرات مسيرة تقدم مميزات منها الوقت الأقصر للتسليم والتكلفة الأقل للنقل كما توفر إمكانية إيصال الشحنات لمواقع صعبة مثل أسطح البنايات في المناطق المكتظة في المدن. كما يمكن أيضا للطائرات المسيرة أن تنقل ركابا.