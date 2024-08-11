وقال البنك المركزي المصري في تعميم موجه للبنوك، الأحد، إن القرار يأتي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب، وتلاشي الصعوبات التي يواجهها الأجانب للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر.

وأكد البنك المركزي أن تسهيل فتح الحسابات وحصول الأجانب على الخدمات المصرفية من البنوك المصرية يأتي حرصا من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي المصري، مع اتخاذ البنوك إجراءات العناية الواجبة.

وخلال أغسطس الجاري، أعلن البنك المركزي المصري زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يونيو الماضي، للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 65.9 بالمئة لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال يونيو 2023.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن التحويلات ارتفعت بأكثر من الضعف عما كانت عليه قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث بلغت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

وأشار إلى أن التحويلات خلال الفترة (أبريل - يونيو) 2024 سجلت ارتفاعًا بنسبة 61.4 بالمئة لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.