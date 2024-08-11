وكشف المصرف في بيان، الأحد، أنه حقق 2.388 مليار جنيه (48.49 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.119 مليار جنيه قبل عام.

وأظهرت النتائج المنشورة على موقع البورصة المصرية تحقيق أرباح صافية قدرها 4.492 مليار جنيه في النصف الأول مقابل 2.088 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2023.

وخلال شهر أبريل الماضي، كان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن رفع تصنيفه الائتماني الأساسي (BCA) حسب وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، ما يؤكد مواصلة الاستقرار وتحسن وضعه المالي.

وأرجع المصرف ارتفاع التصنيف إلى تحسن الربحية، مدعومة بارتفاع هوامش الأرباح ومصادر الإيرادات المتنوعة بعدما سجل المصرف في عام 2023 صافي أرباح قياسية، مع زيادة ملحوظة في صافي الإيرادات.

وبالإضافة إلى ذلك، تعززت مستويات رأس المال في المصرف، مع تركز اعتماده على ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير المستقرة ومنخفضة التكلفة باعتبارها عاملاً رئيسياً في الحفاظ على المرونة المالية للمصرف.

وأكدت وكالة "موديز" تصنيفات المصدرين طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لمصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى A2، مع الحفاظ على تصنيفات المصدرين قصيرة الأجل عند مستوى Prime-1.