ونقلت عن الرئيس التنفيذي للشركة، مسفين تاسيو، قوله خلال مؤتمر صحافي عقد الجمعة إن المطار الجديد سيكون قادرا على استقبال مئة مليون راكب في السنة ما أن ينجز بناؤه في غضون 5 نسوات.

وسيقام المطار في بيشوفتو على بعد حوالى أربعين كيلومترا جنوب شرق أديس ابابا ويمتد على 35 كيلومترا مربعة على ما أوضح المسؤول.

وقال إن "المرحلة الأولى تشمل بناء مرافق المطار مع قدرة على استيعاب 60 مليون راكب سنويا فيما انجاز المرحلة الثانية من مشروع المطار سيسمح بالتعامل مع أكثر من مئة مليون راكب في السنة" على ما نقلت هيئة "فانا برودكاست كوربوريشن".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المطار سيكون الأكبر في إفريقيا عند انجاز المشروع بالكامل.

وقال مسفين: "سيتم تطوير التصميم التفصيلي للمطار الجديد وستساعد شركة الطيران الإثيوبية في اختيار المقاولين الذين سيبنون مرافق المطار الجديد".

وشركة الطيران الإثيوبية هي الأكبر في إفريقيا وقد كشفت الشهر الماضي عن عائدات قدرها سبعة مليارات دولار خلال العام المالي 2023-2024 وقد نقلت 17,1 مليون راكب.

ويستوعب مطار بول الدولي حيث مركز الشركة راهنا، 25 مليون راكبا في السنة كحد أقصى.