وذكرت "روسكومنادزور" أنها اتخذت القرار بسبب "انتهاك سيغنال لمتطلبات التشريع الروسي التي يجب مراعاتها لمنع استخدام المراسلة لأغراض إرهابية ومتطرفة".

يستخدم "سيغنال" تشفيرا يجعل أكثر تعقيدا من غيره من التطبيقات.

ووسعت السلطات الروسية قيودها ضد بعض وسائل الإعلام بعد أن اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022.

وحظرت السلطات العديد من المنافذ الإعلامية المستقلة الناطقة باللغة الروسية والتي تنتقد الكرملين، وحجبت الوصول إلى "تويتر" الذي أصبح فيما بعد "إكس"، بالإضافة إلى "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعين لشركة "ميتا".

كما وردت أنباء تفيد بأن موقع "يوتيوب" واجه انقطاعات جماعية يوم الخميس بعد تباطؤ متكرر خلال الأسابيع الأخيرة.