وأضافت المصادر، بحسب رويترز، أن الخطوة تأتي مع تحول تركيز الشركة الأميركية المتخصصة في تصنيع معدات الشبكات إلى مجالات ذات آفاق نمو أعلى، منها الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المصادر غير المخولة بالحديث علنا أن القرار من المتوقع أن يؤثر على عدد يماثل أو يزيد قليلا عن الأربعة آلاف موظف الذين استغنت "سيسكو" عن خدماتهم في فبراير، ومن المرجح إعلانه في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع نتائج الربع الرابع للشركة.

وأوردت رويترز في فبراير خبر تسريح الموظفين بسيسكو قبل أن تعلنه الشركة بشكل رسمي.

وأفاد تقرير سنوي للشركة بأن عدد العاملين بها بلغ نحو 84900 موظف في يوليو من العام الماضي، ولا تغطي تلك البيانات تأثير قرارها في فبراير.