وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش بعدما ساعد تقرير صدر الليلة الماضية عن الوظائف الأميركية في تهدئة قلق المستثمرين بشأن حالة أكبر اقتصاد في العالم.

وقلص الارتفاع على مدى أربع جلسات، والذي شوهد آخر مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، الخسارة الأسبوعية للمؤشر الأوروبي بنسبة هامشية بلغت 0.02 بالمئة.

وزاد مؤشر الموارد الأساسية 1.4 بالمئة خلال اليوم بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية بعد انتعاشها بسبب البيانات الأميركية.

وكشفت البيانات الليلة الماضية أن طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تداعي سوق العمل كانت مبالغ فيها.

وأثار تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الذي تسبب في عمليات بيع عالمية يوم الاثنين، هذه المخاوف.

غير أن البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ساعدت في تهدئة هذه المخاوف.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم شركة إل.إي.جي إيموبيلين، إحدى أكبر شركات العقارات المدرجة في ألمانيا، خمسة بالمئة بعد إعلانها تسجيل خسائر أقل في الربع الثاني.

وساعد سهم الشركة أيضا على رفع مؤشر قطاع العقارات 1.3 بالمئة.