وعلى مدار النصف الأول من العام، فقد سجلت أرباح الشركة الصافية نحو 409 ملايين درهم، انخفاضا من حوالي 580 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أرباحها الصافية ارتفعت بنحو 78 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، و83 بالمئة في النصف الأول، "وذلك في حال استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية".

وارتفعت إجمالي أصول المجموعة إلى نحو 21.8 مليار درهم مقابل 21.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يعزى النجاح المستمر للمجموعة خلال النتائج المالية الفصلية المتتالية إلى حالة الازدهار التي يشهدها قطاع العقارات حاليا، بالإضافة إلى الأداء الاستثنائي لمحفظة الاستثمارات المتكاملة".

وتوقعت الشركة تحقيق تقدم كبير في عمليات بناء المرحلة الأولى من مشروع "دانة بيي" في رأس الخيمة بحلول نهاية العام الجاري، كما أطلقت مشروع "فيوليت تاور" في الربع الأول من العام الجاري، وهو برج سكني جديد في قرية جميرا الدائرية (JVC)k، وبدأت بيع وحداته على الخارطة.