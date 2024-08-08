وفي مقابلة خاصة ضمن برنامج "بيزنس مع لبنى"، قال نيفيس، إن مجموعة الاتحاد للطيران أنجزت معظم متطلبات الاكتتاب العام، مضيفا أنه "لا يوجد إطار زمني محدد لتنفيذ الاكتتاب العام والأمر يرتبط بموافقة المساهمين".

وكانت الاتحاد للطيران، أعلنت في وقت سابق، اليوم، عن زيادة في أرباح النصف الأول من العام بنسبة 48 بالمئة بدعم من زيادة إيرادات سفر الركاب والبضائع.

وذكرت شركة الطيران، التي خضعت على مدى السنوات السبع الماضية لعملية إعادة هيكلة ضخمة، أنها حققت صافي ربح بعد خصم الضريبة بلغ 851 مليون درهم إماراتي (232 مليون دولار)، ارتفاعا من 575 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 21 بالمئة إلى 11.7 مليار درهم، بفضل ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 38 بالمئة إلى 8.7 مليون مسافر. وارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 10 بالمئة إلى 1.9 مليار درهم.

وفي يوليو 2024، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة إلى A+، مشيرة إلى ملفها الائتماني المستقل الأقوى بشكل ملموس.

وكان نيفيس قال في مارس الماضي، إن شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات تعمل على تحسين الشفافية والحوكمة والميزانية العمومية لتكون جاهزة للطرح العام إذا قرر صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، "القابضة" (ADQ)، إدراجها.

وكانت حكومة أبوظبي قررت في أكتوبر الماضي، نقل ملكيتها الكاملة لمجموعة الاتحاد للطيران إلى "القابضة"، ضمن خطط لتحويل أبوظبي إلى مركز طيران عالمي.

نمو الطلب على الطيران

وفي حديثه مع سكاي نيوز عربية، قال نيفيس إن الطلب على الطيران في منطقة الخليج يشهد معدلات نمو قوية، وإن افتتاح مطار زايد الدولي في أبوظبي ساهم في توسيع أنشطة الشركة وربحيتها في النصف الأول.

وأضاف أن الشركة استثمرت في شبكة جديدة من الوجهات حول العالم، وأنها تسعى لإضافة 10 وجهات جديدة لرحلاتها وبأوقات متنوعة خلال أشهر.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن الاتحاد للطيران تسعى لمضاعفة عدد المسافرين على متن طائراتها 3 مرات مقارنة بما حققته في النصف الأول.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على توسيع حجم أسطول طائراتها خلال الفترة القادمة، مشيفا أن "نقص تسليمات الطائرات والمشاكل الجيوسياسية من التحديات التي نواجهها".

ونقلت الاتحاد للطيران 8.7 مليون خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 38 بالمئة عن العام الماضي، أكثر بنحو 3 مرات عن متوسط معدل النمو الذي أعلنته أياتا والبالغ 13 بالمئة لشركات الطيران في الشرق الأوسط للفترة نفسها.

وذكر بيان الشركة اليوم، أنها زادت عدد الوجهات الرئيسية التي تخدمها إلى 81 وجهة، حيث أطلقت رحلات جديدة إلى بالي، تريفاندروم، كوزيكود، بوسطن، جايبور والقصيم وأعادت رحلاتها الموسمية إلى نيس، أنطاليا، ميكونوس، سانتوريني ومالقة.

وأشار إلى أنه رغم محدودية عمليات تسليم الطائرات في جميع أنحاء العالم، إلا أنها تمكنت من إضافة 16 طائرة إلى أسطول طائراتها ليصبح العدد 92 طائرة من بينها ثلاثة من طراز A321Neo.

وأضاف أن الشركة ستبدأ بتشغيل ست طائرات أخرى هذا العام، تحمل محركات من طراز CFM LEAP 1A، وأنه من المتوقع خلال الأشهر الـ18 المقبلة إضافة 20 طائرة من الجيل الجديد إلى أسطولها.