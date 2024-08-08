يشمل الاستدعاء عدة طرازات من بينها بعض السيارات إكس 5 وإكس 7 وبعض طرازات الفئة الثالثة والسابعة.

وقالت الإدارة "في حالة فشل محرك بدء التشغيل، فإن المحاولات المتكررة لبدء تشغيل السيارة يمكن أن تتسبب في رفع درجة حرارته بسبب الحمل الكهربائي الزائد".

ووفقا للهيئة التنظيمية المعنية بمعايير السلامة في السيارات، سيجري الوكلاء تحديث البرمجيات في السيارات مجانا، ومن المتوقع إرسال خطابات إشعار لمالكي السيارات لاحقا في سبتمبر.