وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش.

وتكبد مؤشر قطاع المواد الأولية أكبر الخسائر بين القطاعات إذ انخفض 1.5 بالمئة مع تراجع أسعار النحاس بسبب ارتفاع المخزونات وتوقعات سلبية للنمو العالمي.

وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 بالمئة مقتفيا أثر أسهم التكنولوجيا الآسيوية.

وصعد سهم أليانز واحدا بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني 7.5 بالمئة بما يفوق التوقعات وقالت إنها في طريقها لتحقيق هدفها للعام بأكمله.

كما ارتفع سهم دويتشه تيليكوم 1.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الاتصالات عن زيادة 7.8 بالمئة في أرباحها الأساسية للربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات أجمع عليها المحللون.

وهبط سهم زوريخ للتأمين 3.3 بالمئة على الرغم من تجاوز أرباح شركة التأمين الألمانية التوقعات.

وقفز سهم بيزلي 10.2 بالمئة بعد أن حدثت شركة التأمين البريطانية توقعاتها للنسبة المجمعة لأرباح عام 2024 بعد أن زادت أرباحها قبل احتساب الضرائب في النصف الأول إلى المثلين تقريبا لتصل إلى 728.9 مليون دولار.

كما قفز سهم إنتين 9.4 بالمئة بدعم من رفع شركة المراهنات البريطانية توقعاتها لصافي إيرادات نشاط الألعاب وصافي الأرباح السنوية الخميس، بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الثاني.