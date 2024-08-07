وارتفعت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا بمعدلات تتراوح بين 1.5 بالمئة إلى اثنين بالمئة.

وفي إشارة إلى استمرار تحسن ثقة المستثمرين، تراجع "مؤشر الخوف" لليوم الثاني من أعلى مستوى له منذ مارس 2022، والذي سجله خلال الأسبوع الجاري.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 1.54 بالمئة، ليصل إلى مستوى 495.96 نقطة.

وقاد مؤشر البنوك المكاسب بين القطاعات بعد أن قفز 2.7 بالمئة ليحقق أفضل مكسب له خلال يوم منذ أكثر من عام، وذلك بعد أن خسر 11 بالمئة على مدى الأيام الخمسة الماضية.

وتراجع سهم نوفو نورديسك 6.7 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض له خلال يوم منذ أغسطس 2022، وذلك بعد إعلان الشركة توقعات للأرباح مخيبة للآمال وتحقيق مبيعات أضعف من المتوقع لعقار "ويجوفي" لإنقاص الوزن، مما أثار مخاوف تجاه اشتداد المنافسة مع شركة إيلي ليلي.

وهبط سهم شركة الملابس الرياضية الألمانية بوما 10.8 بالمئة بعد تقليصها توقعات الأرباح للعام بأكمله.